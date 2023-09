La Roma affronterà il Servette giovedì 5 ottobre alle ore 21 allo Stadio Olimpico. La prossima avversaria europea dei giallorossi, oggi ha perso per 2-0 in trasferta contro il Lucerna, collezionando la terza sconfitta consecutiva in Campionato. Il Servette resta a 6 punti dopo 8 gare, e occupa l’ottava posizione.