Svizzera-Italia: Pellegrini, Cristante e Zaniolo in panchina

L’Italia campione d’Europa di Roberto Mancini non può permettersi di sbagliare contro la Svizzera di Murat Yakin in un match valido per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar nel 2022. Di seguito la formazione azzurra, con ben tre romanisti in panchina:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne.

A disp.: Sirigu, Gollini, Calabria, Verratti, Pellegrini, Raspadori, Pessina, Chiesa, Toloi, Cristante, Zaniolo, Bastoni.

CT. Roberto Mancini