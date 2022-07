Svilar si presenta: “Allenato da Mourinho, per me un sogno che si avvera”

Il Tempo – “Ho scelto la Roma perché il progetto mi è piaciuto tanto. Sono qui per migliorare e crescere“. Si presenta così Mile Svilar, 22enne portiere serbo ingaggiato dalla Roma. “Mourinho è un grandissimo allenatore, non immaginavo che un giorno avrebbe potuto allenarmi, nemmeno nei sogni ci pensavo – ha ammesso l’estremo difensore della nazionale serba – non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura. Se ho sentito Matic? Lo conosco da una decina di anni, non ho parlato con lui prima di venire qui, ma parlai con lui prima di accettare il Benfica. È stato il direttore Pinto stavolta a spiegarmi cosa è la Roma. Ho visto su Instagram l’atmosfera dell’Olimpico, non vedo l’ora di vederla dal vivo”.

Al suo fianco anche il gm giallorosso, Tiago Pinto: “Lui è il simbolo del progetto che guarda anche al futuro. Ha fatto un percorso importante con squadre come Anderlecht e Benfica. In Portogallo ha guadagnato tanta esperienza. Tutti riconoscono le sue qualità, sono contento di aver portato a Roma. Quando è arrivato al Benfica c’ero io e ora siamo qui insieme. Sarà importante per il presente e il futuro della Roma”.