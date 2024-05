Mile Svilar ha preso parte alla serie di interviste previste dalla partnership tra la Roma e idealista.it. Queste le sue parole:

Sei alla tua seconda stagione in giallorosso e finalmente sei diventato un protagonista assoluto. Come ci sei riuscito?

“Per me l’importante è restare concentrato sul lavoro. Cerco di migliorarmi ogni giorno, avvicinandomi ai miei obiettivi”.

Qual è la parata a cui sei più legato da quando sei alla Roma e perché?

“Per me è quella contro il Servette, quest’anno. Ho sfiorato la palla, sono riuscito a mandarla in calcio d’angolo, era molto difficile”.

Ormai sei di casa in città, cos’è che ti piace di più di Roma e cosa ti ha sorpreso di più quando sei arrivato?

“Tutto. Mi trovo molto bene qui con la mia fidanzata. Mi ha stupito molto il fatto che il centro città è sempre pieno. C’è sempre tantissima gente ovunque”.

Quali sono le caratteristiche più importanti per te quando scegli una casa (distanza dal centro di allenamento, privacy ecc.)?

“La distanza dal centro sportivo è un elemento importante nella scelta: non deve essere una distanza troppo lunga, altrimenti si fa tanta strada ogni giorno”.

Villa o appartamento?

“Tra una villa e un appartamento scelgo la villa. C’è maggiore libertà. Avendo due cani, il giardino per me è fondamentale. A Roma fa anche molto caldo in estate e quindi mi piace avere una piscina in casa”.

Qual è la tua stanza preferita?

“Il salone, perché mi piace molto guardare film”.

Meglio vivere in affitto o comprare casa secondo te?

“Io ho comprato casa a Roma, per me è sempre meglio comprare, potendo”.