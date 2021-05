Superlega, la Corte di Giustizia dell’UE si esprimerà sulla controversia con Uefa e Fifa

Il caos della Superlega non è ancora terminato. Dopo i recenti attacchi della Uefa e l’apertuta di un procedimento disciplinare nei loro confronti, i club della competizione decidono di rispondere, stavolta con più forza. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha infatti reso noto di aver ricevuto la citazione a giudizio di Uefa e Fifa per possibile violazione delle norme anti-concorrenza dell’Unione Europea. Il caso, nato dal rinvio pregiudiziale del tribunale di Madrid che nei mesi scorsi ha già concesso una sospensiva ai club della Superlega, è incardinato col numero C-333/21: non è stato quindi dichiarato manifestamente inammissibile e sarà giudicato dall’organo comunitario.