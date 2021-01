Supercoppa Italiana Femminile, Juve-Roma 2-1. Bianconere in finale, decisiva la rete di Girelli ai supplementari

La Roma è fuori dalla Supercoppa italiana. Le ragazze di Elisabetta Bavagnoli cadono per 2-1 contro la Juventus, che stacca così il pass per la finale. Al 17’ la Roma ha l’occasione per portarsi in vantaggio, ma il rigore di Andressa finisce alto. A trovare la rete sono così le padrone di casa con la rete di Bonansea (23’). Le capitoline reagiscono in men che non si dica e cinque minuti dopo acciuffano il pareggio grazie a Lazaro. L’arbitro, il signor Marcenaro, annulla per fuorigioco di capitan Bartoli (alla cinquantesima presenza), non ravvisando però la posizione regolare di Paloma.

Ad inizio ripresa arriva finalmente il pareggio, firmato da Swaby (48′). Le giallorosse continua a spingere ed arriva a sfiorare il raddoppio, ma la traversa dice di no al colpo di testa di Lazaro. Dopo una sosta prolungata a causa delle condizioni climatiche, la Juve ripassa in vantaggio con la rete di Girelli (115′), ben servita da Hyyrynen. Grande amarezza per la Roma, che avrebbe meritato un esito ben diverso. La Juventus, ora, approda in finale dove sfiderà la vincente tra Fiorentina e Milan.