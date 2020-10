Super Veretout, re dagli 11 metri

Corriere dello Sport (L. Scalia) – Nessuno nella Roma ha segnato più di Jordan Veretout in questo avvio di campionato: 5 presenze e 4 gol. Tre di queste reti sono arrivate dal dischetto; il francese è uno di centrocampisti più freddi e decisivi dagli undici metri. Da quando è arrivato nella Capitale, Veretout non ne ha sbagliato nessuno: 9 rigori calciati e 9 realizzati. Insieme a Cristiano Ronaldo è il giocatore più decisivo nelle massime punizioni nei cinque maggiori campionati europei da quando il calcio è ripartito. Allargando la panoramica anche a quando Jordan non era a Trigoria: in carriera ha battuto 25 rigori, sbagliandone soltanto 2, entrambi con la maglia della Fiorentina.