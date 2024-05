Oggi alle ore 21 Bayer Leverkusen e Roma si sfideranno nella gara di ritorno della semifinale di Europa League. Si parte dai 2 gol di vantaggio per i tedeschi, i giallorossi dovranno e proveranno a riuscire nell’impresa del passaggio del turno. C’è grande entusiasmo in casa Bayer, il club ha incoraggiato la squadra a poche ore dal match tramite X: “Crediamo in voi! Realizzate il sogno oggi nella sfida di ritorno contro la Roma”.