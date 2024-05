Stasera più che mai c’è in ballo il futuro. La Roma alle 21 scenderà in campo contro il Bayer Leverkusen per tentare l’impresa. Si parte dal 0-2 della gara di andata all’Olimpico. L’obiettivo è quello di crederci e il club lo fa caricando i suoi tifosi tramite un video pubblicato su X:

“Una notte in cui dare tutto. In campo e sugli spalti”.