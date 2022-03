Super Pellegrini: punizioni magiche

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Pellegrini, ma come fai? Punizioni telecomandate come Assuncao, Juninho Pernambucato e Totti. Il capitano è diventato uno specialista con il loro, ore e ore di addestramento tutti i giorni al termine dell’allenamento per migliorare, con le sagome a formare la barriera.

Ha fatto anche gli straordinari con un cugino, Raffaele Sestio, che è stato portiere nel settore giovanile del Brescia. Nei primi due anni di Roma in estate, prima dell’inizio della preparazione, andavano su un campo di periferia ad allenarsi insieme. Poi Lorenzo è diventato troppo famoso, non riusciva a trovare un terreno di gioco lontano da tifosi e curiosi.

Nella Roma non è diventato subito lo specialista, prima c’era Kolarov. Poi anche Veretout, con il quale ha condiviso i tiri da fermo nella scorsa stagione. Ora è lo specialista indiscusso, calcia punizioni e corner, sempre con grande efficacia. Anche il primo gol contro la Lazio è nato da un suo calcio d’angolo.