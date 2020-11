Super Miki: doppietta e la Roma è sul podio. Sbranato un Parma senza anima

La Gazzetta Dello Sport (F.Bianchi) – L’uomo copertina è ancora lui: Henrikh Mkhitaryan. Dopo la tripletta di Genoa, doppietta anche al Parma e un gol più bello dell’altro. La squadra ha acquisito continuità e sicurezze, facendo un salto di qualità nella costruzione del gioco, evidente è la forma straripante dei suoi uomini chiave. Miki su tutti, ma anche Pedro, Spinazzola, tutta la difesa e il giovane Villar, sempre più autorevole nel far girare la squadra. In questa fotografia, anche Karsdorp riesce a trovare la giusta inquadratura, come anche Borja Mayoral. Lo spagnolo ha segnato il primo gol in Serie A, svolgendo il lavoro di raccordo dell’attacco che di solito spetta a Dzeko, un vice prezioso.