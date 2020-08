Subito Pellegrini-Zaniolo. Smalling resta la priorità

Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo) – Le strategie di mercato della Roma si baseranno su cessioni a scambi, ma si partirà da una certezza: Zaniolo e Pellegrini saranno blindati. La nuova dirigenza non vuole creare aspettativa difficili da concretizzare. L’obiettivo principale è mettere a posto il bilancio della società sistemando prima di tutto i tanti giocatori in esubero. Friedkin vuole accontentare Fonseca con la conferma di Smalling. Il difensore spinge per tornare ed ha rifiutato un’offerta del Newcastle. Lo United chiede 20 milioni, mentre la Roma propone al giocatore un triennale alle stesse cifre di questa stagione: 3 milioni. Con gli inglesi si lavora per trovare un accorso per un prestito oneroso di un altro anno e poi il riscatto obbligatorio. Fienga continua a parlare con De Laurentiis per l’operazione Under. La Roma lo valuta 25 milioni e il Napoli vorrebbe inserire un giocatore: si potrebbe fare Maksimovic e 15 milioni. Per quel ruolo Gattuso ritiene Boga come prima scelta. Più difficile arrivare a Milik che piace alla Roma. Santon può andare al Besiktas, ma non in prestito e senza un progetto. Mercoledì si sposa a Roma e non ha molta voglia di trasferirsi in Turchia. Fazio ha una proposta dal Villarreal di Emery, ma preferirebbe andare via a gennaio perchè ha un’offerta dagli Stati Uniti.