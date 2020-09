Su Milik torna la Fiorentina: il Napoli bussa per Castrovilli

La Gazzetta dello Sport (L.Calamai – M.Nicita) – Il mercato del Napoli vive una fase di stallo. Con il Manchester City c’è un braccio di ferro per Koulibaly ed anche Milik, in scadenza nel 2021, non trova sbocchi ed è un separato in casa. Uscire da questo inghippo non è facile. La Fiorentina ha mostrato da tempo un interesse per l’attaccante che si è mostrato non convinto della destinazione. Ora Pradè si è rifatto sotto ed il polacco potrebbe rivalutare l’offerta. Il club di Commisso ha ricevuto diversi “no” dal Napoli a cominciare dal centrale difensivo Milenkovic e dall’attaccante Chiesa che non intende accettare un trasferimento del genere. Uno spiraglio ci potrebbe essere con Castrovilli che piace molto a Gattuso. Sull’eventuale scambio è la Fiorentina a chiedere un conguaglio. Una vera e propria trattativa, però, non è ancora nata. Se Milik accettasse il Napoli sarebbe disposto a concedere uno sconto dai 40 milioni che chiede. Con quei soldi ADL cercherà di prendere uno tra Boga, costa come il polacco, o Veretout che la Roma potrebbe cedere per un’offerta superiore ai 30 milioni.