Strootman: “Alla Roma anni bellissimi, i tifosi mi sono sempre stati vicini”

Kevin Strootman non dimentica la Roma. Nel corso di un’intervista al Corriere dello Sport, il centrocampista olandese ha parlato anche dell’esperienza in giallorosso. Queste le parole del numero 16 del Cagliari.

Che ricordi ha della Roma?

Non posso certo dire in pochi minuti tutto quello che è stata la Roma per me. Anni bellissimi durante i quali sono stato molto bene. Ho dei bei ricordi perché, anche nei due anni da infortunato, la gente, i tifosi mi sono sempre stati vicini. Non abbiamo vinto trofei ma ci siamo tolti la soddisfazione di fare diversi record sui punti, quasi ogni anno.