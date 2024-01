Straordinari per Dybala: la Joya vuole il Verona

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Una Joya per ritrovare il sorriso. Quello perso dopo il deludente derby di coppa e che la Roma non è riuscita a recuperare nemmeno domenica sera a San Siro. La medicina per questa squadra si chiama Dybala. Forse più un antinfiammatorio, perché la cura non può essere solo un giocatore ma un lavoro di gruppo che porterà a un cambio di rotta. Con l’argentino di certo la Roma smette di sentire dolore, di soffrire, ritrovando cosi sollievo ma soprattutto i risultati scaccia crisi. Per questo Dybala sta cercando in tutti i modi di tornare a disposizione per la sfida contro il Verona di sabato, per questo negli ultimi giorni non si è fermato un attimo per tornare ad

allenarsi tra oggi e domani insieme al gruppo. Più domani visto che l’allenamento di questa mattina sarà di scarico per chi ha giocato a San Siro: meglio a questo punto concedere

un giorno in più al recupero.

Fatto sta che ieri Paulo ha lavorato sodo al Fulvio Bernardini nonostante il giorno di riposo concesso. Non se l’è sentita di stare a casa, in un momento davvero particolare per la squadra: sente la responsabilità che ha per questo gruppo.

Eccolo a Trigoria lavorare no-stop, ma anche nel suo garage di casa. O meglio, quello che prima era il garage e che ha trasformato in una palestra di primo livello.

Tre infortuni stagionali che lo hanno costretto a saltare otto partite per intero, più un altro paio a gara in corso. L’ultimo stop contro la Lazio. Fortunatamente sia per lui e per la Roma non sono state evidenziate lesioni musco lari al flessore ma solo un sovraccarico.

Una cosa è certa, Dybala serve alla Roma più che mai e adesso spera che possa tornare regolarmente a disposizione per affrontare queste gare quantomai decisive per le sorti della stagione: Verona, Salernitana, Cagliari, Inter, Feyenoord.