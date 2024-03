L’ex allenatore dell’Inter e attuale opinionista di Dazn Andrea Stramaccioni, ha rilasciato un’intervista per La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole sulla corsa Champions:

Chi è favorito per il quarto posto?

“Roma e Bologna sono due candidati forti a un posto nella prossima Champions League, ma la corsa per me è ancora aperta anche ad altri. I giallorossi nelle prossime 7 gare hanno 5 scontri diretti, fra cui proprio quello con il Bologna all’Olimpico, più la sentitissima doppia sfida europea contro il Milan. I rossoblù hanno forse a loro favore un calendario migliore, con 3 scontri diretti e soprattutto l’assenza di impegni extra campionato, che consentirà a Thiago Motta di lavorare al 100% in settimana… Ma occhio perché ha perso Zirkzee”.

Ha parlato dell’impegno in Europa League della Roma: quanto può incidere sul campionato?

“Quella giallorossa è una rosa allestita per reggere su entrambi i fronti e non a caso è arrivata in fondo alle competizioni europee negli ultimi due anni. Il derby italiano col Milan, però, sarà particolarmente dispendioso, sia a livello fisico che mentale. Giocarlo, in ottica campionato, non è un vantaggio. Ma va anche detto che battere i rossoneri potrebbe portare un “boost” psicologico enorme ai ragazzi di Daniele De Rossi”.

Quali saranno gli uomini chiave da una parte e dall’altra?

“La Roma ha valori assoluti più alti, ma il Bologna è stato strepitoso sinora, ribaltando i pronostici. Tra i giallorossi Pellegrini sta giocando in modo eccezionale, ma decisive saranno le prestazioni della coppia Lukaku-Dybala. Mentre in attesa del ritorno di Zirkzee, il Bologna deve sperare nelle finalizzazioni di Ferguson e degli esterni offensivi. Anche se il vero valore aggiunto dei rossoblù è un altro”.