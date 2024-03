Corriere della Sera (G. Piacentini) – Dybala corre verso il Lecce. Arrivano buone notizie per De Rossi: l’attaccante argentino, fermo per una piccola lesione all’adduttore della coscia destra, ha ricominciato a lavorare in campo. Non ancora con i compagni, ma con il preparatore atletico con cui ha svolto esercizi con il pallone. Il rientro in gruppo è previsto per l’inizio della settimana. La sua presenza lunedì 2 aprile a Lecce (mancherà per squalifica Pellegrini) è più che probabile.

Le possibilità di qualificazione alla prossima Champions dipendono principalmente dalla continuità di rendimento dell’argentino, che con il nuovo allenatore ha saltato per problemi fisici solo il match di domenica scorsa. Dal punto di vista realizzativo, nel passaggio da Mourinho a De Rossi il salto di qualità è stato evidente: dei 14 gol realizzati finora in stagione, 8 (7 in serie A e 1 in Europa League) sono arrivati nelle 10 partite disputate con il secondo. Mentre con il portoghese si era fermato a 5. Per Dybala sarà un’estate di fuoco: il 20 luglio sposerà la sua Oriana in Argentina davanti a 300 invitati. Chissà se il regalo della società giallorossa sarà il rinnovo del contratto.