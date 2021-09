Stop Pellegrini: Mkhitaryan favorito, El Shaarawy spera

Il Tempo (E.Zotti) – José Mourinho studia la Roma senza Pellegrini. L’espulsione del numero 7 nei minuti finali del match vinto contro l’Udinese ha complicato i piani dello Special One, che sta studiando diverse soluzioni per sopperire all’assenza forzata del suo capitano. L’opzione più accreditata è quella di schierare Mkhitaryan trequartista, con Zaniolo a destra e uno tra El Shaarawy e Shomurodov a sinistra: in carriera l’armeno ha giocato spesso in quella posizione e, per caratteristiche, sembra il giocatore più adatto a sostituire Pellegrini. Un’altra soluzione è quella di lasciare Mkhitaryan a sinistra e schierare Shomurodov sulla trequarti alle spalle di Abraham: a Verona, con l’uzbeko nei panni di esterno, il tandem non ha convinto ma accentrando l’ex Genoa l’intesa potrebbe potrebbe migliorare. Meno probabile l’avanzamento di Veretout, con Diawara che prenderebbe il posto del francese vicino a Cristante. Difficile invece immaginare Villar al posto di Pellegrini: lo spagnolo ha seguito l’ultima gara dalla tribuna dell’Olimpico per scelta tecnica – seconda da inizio stagione – e a fine partita non è sceso in campo per la consueta sgambata insieme ai componenti della panchina, a cui si è aggregato Bove. Nessun caso – ogni giocatore segue un programma atletico personalizzato – ma lo spagnolo non sta attraversando un periodo semplice e sembra essere stato scavalcato da Diawara nelle gerarchie del centrocampo. A sinistra invece vista l’assenza di Vina ci sarà ancora una volta Calafiori. Capitolo mercato: Nzonzi sembra essersi convinto ad accettare il trasferimento all’Al Rayyan: le società stanno definendo i dettagli, in caso di fumata bianca il francese partirà già nelle prossime ore.