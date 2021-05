Stati Uniti, Reynolds in tribuna contro la Svizzera – FOTO

Finita la stagione con la maglia della Roma, Bryan Reynolds è stato chiamato dalla Nazionale maggiore degli Stati Uniti per disputare la gara amichevole di questa sera contro la Svizzera. La squadra a stelle e strisce si prepara ad affrontare le Final Four della Concacaf Nations League. Il terzino giallorosso però non è nemmeno in panchina nella gara di questa sera. Di seguito la formazione ufficiale.

Last match before we tackle the @CNationsLeague Finals! Here’s the 🇺🇸 squad that will start tonight vs. 🇨🇭. Lineup Notes » https://t.co/aVG1Bzcclx pic.twitter.com/YIz3HUxoj0 — U.S. Soccer MNT (@USMNT) May 30, 2021