Stand-by Sancho. Dortmund frena la corte a Zaniolo

La Gazzetta dello Sport – Tra tante gemme, la più preziosa, quella che il Borussia Dortmund aveva scelto per il dopo Sancho è rimasta nascosta. I tedeschi infatti avevano individuato in Nicolò Zaniolo il talento perfetto per raccogliere l’eredità del gioiello inglese. Una tentazione da 50 milioni durata poco per la Roma e Zaniolo, vista la decisione di stoppare la partenza milionaria di Sancho in direzione Manchester. Il piano A del Borussia portava solo e soltanto a Zaniolo, un’idea cullata per qualche settimana e messa da parte, almeno in questa estate di trattative, dopo la scelta di rompere con lo United. I Red Devils hanno messo sul piatto 80 milioni più 20 per arrivare a quota cento per Sancho. Una cifra che non solletica il Borussia, che partiva da una richiesta di 150 milioni per il suo top player. L’asticella è scesa a 120 milioni, ma era comunque lontana dalle intenzioni dello United e le parole di Zorc hanno messo la parola fine ai dialoghi tra club.