Corriere della Sera (G. Piacentini) – “L’incontro con il sindaco Gualtieri è andato bene. Per lo stadio c’è molto lavoro da fare”. Queste le parole di Lina Souloukou, ad della Roma, ieri all’uscita da Palazzo Senatorio, dove era andata per fare un punto della situazione sul nuovo stadio della Roma che dovrà sorgere a Pietralata. Souloukou ha portato in dono a Gualtieri la nuova maglia griffata Adidas. L’iter procede, nonostante nei giorni scorsi sia stato depositato negli uffici del Tribunale amministrativo del Lazio il ricorso dei comitati di quartiere con cui viene contestata la delibera di pubblico interesse.