Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Via alla prima parte della preparazione, ma il caldo sicuramente sarà il primo vero avversario stagionale del la Roma. La nuova settimana si apre all’insegna delle alte temperature per l’anticiclone africano Cerbero che è pronto ad infiammare l’Italia con punte massime di temperature ben oltre i 40 gradi.

Per superare la “bolla rovente” di matrice sub-tropicale in risalita dal Nord Africa, gli allenamenti saranno programmati nelle prime ore del mattino e nelle tarde ore del pomeriggio, specialmente in questi primi giorni di raduno in cui il fisico dovrà riadattarsi all’intensa attività atletica dopo i 35 giorni di riposo. Quindi, allenamenti previsti intorno alle 9-10 e poi alle 18-19, quando le temperature saranno più basse rispetto alle altre ore della giornata. Subito lavoro in campo ma con tante pause per reidratassi, recuperare le forze e riprendere fiato.

Per evitare di stressare il fisico, Mourinho concederà anche qualche giorno libero dopo gli intensi allenamenti. Un po’ di riposo per evitare sovraccarichi e infortuni. Ecco, qui il lavoro dei preparatori atletici, fisioterapisti e osteopati sarà fondamentale in una preparazione estiva caratterizzata sulla prevenzione agli infortuni.