Giorgio Chiellini è stato invitato come ospite al podcast di Gianluca Gazzoli e tra i vari temi trattati si è soffermato sul lavoro di Daniele De Rossi sulla panchina della Roma. Ecco le sue dichiarazioni:

“Sono doppiamente felice per lui perché dopo l’esperienza alla SPAL stava facendo fatica a trovare squadre di livello. Poi non c’è una sola verità: come Daniele non era scarso l’anno scorso, ora non è il Guardiola di turno. Serve essere nel posto giusto al momento giusto. Conosco De Rossi dall’Under 17, puoi immaginare quanto io faccia il tifo per lui…”.

Il problema degli stadi in Italia?

“Se Milano non riesce a fare uno stadio siamo messi male… A Firenze hanno fatto un centro sportivo bellissimo, ma non sono riusciti a fare lo stadio. A Roma si parlava dello stadio nuovo quando c’era Totti, se continuiamo così non ci giocherà nemmeno il figlio di Totti…”.