Pagine Romaniste – La Roma questa sera scenderà in campo per una delle sfide più importanti della stagione. Alle ore 21 si giocherà la gara di andata valida per la semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen. I tedeschi sono imbattuti dall’ultimo incontro contro i giallorossi, risalente alla semifinale dello scorso anno. Lo stadio Olimpico sarà nuovamente sold out e la Curva Sud ha preparato una coreografia che renderà l’atmosfera unica.

De Rossi ritrova Lukaku e Paredes, che torna dopo il turno di stop. Sciolto l’unico dubbio riguardante la difesa; infatti ci sarà dal 1′ minuto Karsdorp. Questa sarà l’undicesima semifinale europea della storia giallorossa.

TABELLINO

ROMA (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

A disposizione: Rui Patricio, Boer, Ndicka, Llorente, Angeliño, Bove, Aouar, Renato Sanches, Baldanzi, Zalewski, Azmoun, Joao Costa, Abraham. Allenatore: De Rossi.

Diffidati: –

Squalificati: Celik

Indisponibili: Huijsen (non inserito in lista UEFA), Kristensen (non inserito in lista UEFA).

Bayer Leverkusen (3-4-3): Kovar; Stanisic, Tah, Tapsoba; Frimpong, Andrich, Xhaka, Hincapie; Wirtz, Adli, Grimaldo A disposizione: Hradecki, Lomb, Kossounou, Arthur, Hofmann, Frimpong, Puerta, Palacios, Tella, Schick, Boniface.

Allenatore: Xabi Alonso.

Diffidati: –

Squalificati: Parrilla (assistente di Xabi Alonso)

Indisponibili: Iglesias (problema muscolare), Hlozek (infortunio alla caviglia), Mbamba (non inserito in lista UEFA), Fosu-Mensah (non inserito in lista UEFA).