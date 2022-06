Stadio, i Friedkin al lavoro: Pietralata in pole

La Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) –Nel silenzio, che è il marchio di fabbrica dei Friedkin, la Roma sta lavorando senza sosta con i propri consulenti, italiani e americani, e con il Comune di Roma per presentare quanto prima – c’è chi dice addirittura prima della pausa estiva – il progetto del nuovo stadio.

Di certo nelle ultime settimane, nonostante il problema espropri, il progetto ha avuto un’accelerata . La zona in prima fila è quella di Pietralata , area est della Capitale, di circa 36 ettari, più altri 10 da aggiungere, vicina alla stazione Tiburtina e ben collegata al resto della Capitale da due fermate della metro B e presto anche da un tram.