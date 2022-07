Stadio della Roma, Umberti (Presidente del IV Municipio): “Ci vorrà qualcosa in più di 3 anni. Sono ottimista”

Massimiliano Umberti, Presidente del IV Municipio di Roma dove sorgerà il nuovo Stadio, è stato intervistato da Centro Suono Sport. Queste le sue parole:

Come è andata la vicenda Pietralata?

È una cosa che va avanti da molto, è un investimento importante. Parliamo di 500 milioni di euro di investimento. Bisogna fare passi cauti, certi, e il fatto che non sia uscito niente è dovuto a questo.

Hai percepito la serietà della proprietà?

Li ho incontrati diverse volte, ho visto un piglio costruttivo. E ci vogliono questi ingredienti per fare le cose. Sono ottimista.

I prossimi step quali sono?

Ora dovranno presentare la fattibilità, però so che gran parte dello studio è stato già fatto. Penso sarà un crescendo fino a porre la prima pietra.

Secondo te tre anni sono un periodo fattibile?

Qualcosa in più.

I comitati di quartiere si sono fatti sentire?

Da una parte c’è tanto entusiasmo, dall’altra c’è chi vede lo stadio meno positivo. Ma voglio tranquillizzare tutti, non faremmo mai qualcosa contro i cittadini, anzi. Non c’è solo lo stadio, significa infrastrutture, parchi, impianti fognari.

La bozza l’hai vista?

Si, ma in maniera superficiale. Non dobbiamo considerare lo stadio come solo il luogo di una partita. Ma sarà un City Stadium, aperto 7 giorni su 7. Ci saranno anche spazi per socializzare. Genererà lavoro, tante persone saranno occupate sia dal punto di vista dell’edilizia, ma non solo. Capisco chi ha qualche dubbio, finalmente diventiamo una città europea, dove lo stadio è parte della città. Porterà tanti benefici, deve passare questa idea.