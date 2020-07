Stadio della Roma, si conclude la riunione della maggioranza Cinque Stelle. Nessun voto per l’impianto di Tor di Valle

Ancora stallo per lo Stadio della Roma. Questa sera è andata in scena la riunione della maggioranza del Movimento 5 Stelle. Erano attese novità sull’argomento stadio, ma, secondo quanto riportato da Fernando Magliaro, non c’è stato nessun voto in merito. Il voto non sarebbe stato vincolante, ma avrebbe rappresentato un importante passo avanti dal punto di vista politico.

#stadiodellaroma, riunione di maggioranza 5Stelle finita. Nessun voto. Ennesima riunione non decisiva. L’iter va avanti senza avere il semaforo verde politico preliminare. Ci si vedrà in aula. — Fernando M. Magliaro (@FMagliaro) July 20, 2020