roma.corriere.it – Polizia e tecnici del Comune presenti sui terreni di Pietralata dove sorgerà lo stadio della Roma. Dopo la sentenza del Tar che ha sancito l’annullamento della richiesta di sospensione dei lavori su alcuni dei terreni scelti per costruire l’impianto, il Comune ha accelerato sul progetto. Infatti questa mattina è stata inviata la polizia locale per intimare ai proprietari dei terreni di abbandonare l’area. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a fine luglio aveva annunciato l’accelerata sul progetto dopo un incontro in Campidoglio con i Friedkin.

Foto: AS Roma