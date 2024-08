Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – De Rossi ha fatto giocare volutamente soltanto 45 minuti a calciatore proprio per farli allenare intensamente anche oggi, giornata che teoricamente sarebbe di scarico. Niente riposo, doppia seduta per i giocatori: allenamento sicuramente più leggero la mattina, seduta tattica invece nel pomeriggio con Dovbyk naturalmente al centro del lavoro, per farlo integrare e inserire il prima possibile nei suoi schemi.

Sarà doppia anche domani, per poi concentrare l’allenamento sulla tattica il giorno seguente, la vigilia della sfida contro l’Everton.