Spunta un pool: viene da Miami. In Campidoglio il M5S è agitato

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Non solo Friedkin. Pallotta sta cercando nuovi investitoti per la Roma e ha già parlato con altri due gruppi, uno riconducibile a un pool di Miami. Il Decreto Liquidità consente al magnate di Boston di completare la ricapitalizzazione entro il 31 dicembre ma i soci spingono per cedere il prima possibile. L’offerta di Friedkin di 575 milioni però resta bassa e per questo Pallotta sta parlando con altri possibili investitori.

Cresce intanto la fiducia per lo Stadio della Roma visto che filtrano indiscrezioni positive. C’è però un problema che sta agitando i vertici romani del Movimento 5 Stelle: il pm ha chiesto il rinvio a giudizio di 8 soggetti indagati nell’ambito della maxi operazione sullo stadio, tra cui Parnasi e il presidente dell’assemblea capitolina De Vito. I reati contestati sono di corruzione, illeciti tributari e traffici di influenze.