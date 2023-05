Spugna vince il Premio Bulgarelli: “Voglio condividere questo premio con la società, il mio staff e le giocatrici”

L’allenatore neo campione d’Italia con la Roma Femminile, Alessandro Spugna, ha vinto il Premio Bulgarelli come miglior allenatore. Queste le sue dichiarazioni: “Ringrazio tutti dalla famiglia Bulgarelli, all’AIC al Comune di Bologna e alla giuria per questo premio. Non è facile allenare a Roma, ma è una città stupenda e questo semplifica. Lavoro in un club straordinario e voglio condividere questo premio con la società e tutte le persone che lavorano giornalmente con me come il mio staff e ovviamente le giocatrici che mi insegnano quotidianamente qualcosa di nuovo e questa è la cosa più importante”.