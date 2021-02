Leonardo Spinazzola festeggia la vittoria in Europa League ai danni del Braga per 2-0. Il terzino giallorosso, a seguito del successo nella gara valida per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League, ha pubblicato un post sul proprio account Instagram. Queste le sue parole:

“Un ottimo risultato se affronteremo il ritorno con lo stesso atteggiamento. Forza Roma“.