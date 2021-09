Spinazzola lavora duro per rientrare al più presto. Chiacchierata con Mourinho – FOTO

L’infortunio contro il Belgio all’Europeo gli sta togliendo, e gli ha tolto, la prima parte di questa stagione che per la Roma è cominciata alla grande. Leonardo Spinazzola, però, non si è mai perso d’animo ed ha subito spinto dal primo giorno per rientrare il prima possibile. Dalle sue parole il suo obiettivo è rientrare in gruppo a novembre per respirare già il clima squadra. Intanto, come si vede dalle foto postate sul Twitter della Roma, continua a faticare, anche insieme ai suoi compagni, per bruciare le tappe. Da sottolineare anche una chiacchierata con mister Mourinho.