Spinazzola: “L’ambizione e la voglia di migliorare devono sempre guidarci. Ora recuperiamo le energie” – FOTO

Un’altra buonissima prestazione per Leonardo Spinazzola che contro il Torino è andato vicino al gol per due volte. In entrambe le occasioni Ujkani si è fatto trovare pronto alla parata. L’esterno ha dovuto lasciare il campo anzitempo per un problema fisico che non sembra essere preoccupante. Il diktat, come detto dallo stesso giocatore sul suo profilo Instagram, è quello di recuperare le energie per il finale di stagione:

“L’ambizione e la voglia di migliorare devono sempre guidarci. Adesso recuperiamo le forze per concludere bene il campionato ed essere pronti per l’Europa 👊“.