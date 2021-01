Pagine Romaniste (Da Villa Stuart E.Bandini) – Riccardo Saponara, calciatore dello Spezia che ha siglato il gol del 4-2 nello scorso match di Coppa Italia contro la Roma, si è recato questa mattina a Villa Stuart.

Leggi anche: Alta tensione. Dzeko è fuori

Il centrocampista ha effettuato un’ecografia alla clinica per alcuni controlli ed è in dubbio per la partita di oggi contro i giallorossi, in programma alle ore 15 presso lo Stadio Olimpico.