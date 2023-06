M’Bala Nzola è uno dei tanti nomi accostati al calciomercato giallorosso. Dopo l’infortunio di Abraham, la Roma è infatti tenuta a doverlo rimpiazzare, sopratutto perchè il suo vice, Belotti, non ha dato molte garanzie in questa stagione. L’attaccante angolano è sul mercato in seguito alla retrocessione dei liguri. A confermare l’interessamento, ieri il DS dei bianconeri Eduardo Macia, ha rilasciato alcune parole hai microfoni di Sportitalia: “La Roma è interessata a Nzola”.