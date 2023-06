Corriere dello Sport (C. Zucchelli) – Dybala è arrivato a Miami con la famiglia di Oriana Sabatini, la fidanzata. In Florida c’era già Rick Karsdorp mentre in Grecia è sbarcato Stephan El Shaarawy con la compagna Ludovica Pagani. Sempre in Grecia, a Zante, c’è Chris Smalling con moglie e figlio. Ha scelto invece, Forte dei Marmi Gianluca Mancini: presto lo raggiungeranno Pellegrini e Cristante, che hanno preso li come lui, una villa. Tutti insieme andranno, poi al matrimonio religioso di Spinazzola. Altre vacanze sparse: Svilar è a Ibiza con la fidanzata, Matic è stato in Serbia con la famiglia e adesso si sta rilassando a Bodrum, in Turchia.

Belotti è invece in un resort in Salento. Con lui la moglie Giorgia, le figlie e l’amico Morrone con famiglia. Vacanze all’insegna del relax per l’attaccante fresco di rinnovo che poi trascorrerà la seconda parte delle ferie in Sicilia, a Palermo, la città natale della compagna. Dopo che la scorsa estate Belotti è rimasto quasi sempre in Sicilia, allenandosi da solo con un preparatore, stavolta il Gallo ha una serenità diversa per godersi le vacanze.

Non ce l’ha ancora El Shaarawy che, però, in attesa di capire il suo futuro la Roma era e resta la priorità, anche se le offerte non gli mancano -si sta rilassando in un resort a cinque stelle a los. Per capire quanto sia esclusivo basta fare un giro sui social della compagna e lasciarsi trasportare dalle immagini. Per la cronaca: una settimana in questo periodo costa circa 5mila euro. Non sarà da meno la vacanza di Dybala, ma ormai l’argentino a Miami è di casa. Ci va ogni anno insieme alla fidanzata e alla famiglia di lei e di sicuro, come Belotti, si godrà settimane di relax assoluto dopo che lo scorso anno era alle prese con il mercato.

Resterà, invece, in Portogallo Rui Patricio, almeno nei primi giorni di vacanza, mentre Zalewski, prima della nazionale, è andato a Santorini con la fidanzata. Tutti i giocatori hanno già il programma di lavoro pronto: i nazionali, dopo le partite, si fermeranno per un paio di settimane prima di ricominciare, gli altri tra pochi giorni riprenderanno a fare qualcosa. Dybala, ad esempio, ha tutto ben chiaro: si sta rilassando a casa di Oriana, la famiglia di lei si trasferisce tutta l’estate dall’Argentina, ma presto riprenderà con lo stesso allenatore che lo ha aiutato un anno fa. Il programma è lo stesso dei compagni, ma Paulo sarà seguito da un professionista di livello mondiale che ha studiato anche una strategia apposta per lui.