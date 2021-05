Spezia, Italiano: “Felici di aver raggiunto la salvezza e avervi regalato questo sogno, rispettate le norme anti-Covid per l’ultima gara”

A due giorni dall’ultima gara di campionato di questa stagione, il tecnico dello Spezia, Vincenzo Italiano, ha parlato ai canali ufficiali del club, in vista della sfida contro la Roma, per ringraziare i tifosi. Queste le sue parole:

“Volevo ringraziarvi per il grande calore, l’attaccamento e la passione che avete mostrato anche in occasione dell’ultima partita interna. Siamo felici di aver raggiunto la salvezza, di avervi regalato questo sogno. Ne siamo tutti orgogliosi. Per l’ultima gara ci tengo a ricordare il rispetto delle norme anti-Covid e del coprifuoco dopo la gara per non vanificare gli sforzi fatti finora. Vi mando i saluti di tutto lo Spezia, la felicità per aver raggiunto quest’obiettivo è enorme“.