L’ex allenatore della Roma, e attuale Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Luciano Spalletti, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport. Tra gli argomenti affrontati dal tecnico toscano c’è anche il lavoro di De Rossi sulla panchina giallorossa. Queste le sue parole:

Dalla Nazionale alle Coppe: come giudica il percorso delle italiane?

“Ottimo. Abbiamo tecnici di primo livello, giocatori importanti e si avverte l’esperienza della scorsa stagione quando siamo arrivati in finale in tutte le competizioni. Possiamo ripeterci quest’anno”.

De Rossi ha detto: sono un figlio di Spalletti…

“È stato molto carino e lo ringrazio. L’impressione che mi trasmette in panchina è che oltre ad essere l’allenatore, ha mantenuto vivo il carisma del capitano che è stato, del leader che si spende per la squadra. Questo i suoi calciatori lo percepiscono e glielo stanno restituendo sul campo. In più ha portato alla Roma un cambio di mentalità e di gioco. Non era facile in così poco tempo”.