Il Tempo (M. Cirulli) – Sospiro di sollievo per Llorente dopo la brutta botta alla testa subita giovedì scorso nello scontro con Ueda del Feyenoord. Dopo aver lasciato l’Olimpico in barella lo spagnolo è stato immediatamente trasportato a Villa Stuart, dove è stato ricoverato per un trauma cranico, con tac che tuttavia aveva dato esito negativo. L’ex Leeds è stato dimesso dalla clinica e seguirà alcuni giorni di riposo per recuperare al meglio. Nessuna preoccupazione invece per Lorenzo Pellegrini. Il capitano della Roma, autore dello splendido gol del pareggio aveva chiesto il cambio nel secondo tempo dopo aver avvertito un fastidio muscolare.

Ieri il resto della squadra è invece tornata ad allenarsi a Trigoria per preparare la sfida contro il Torino in programma lunedì alle 18.30. Classica divisione in gruppi: lavoro in palestra per chi ha giocato con il Feyenoord, mentre seduta sul campo per tutti gli altri. Ancora assente Tammy Abraham. Il centravanti inglese è ancora alle prese con il recupero dall’operazione al crociato sinistro dopo l’infortunio con lo Spezia all’ultima giornata della scorsa stagione. Molto dipenderà anche dall’emotività del giocatore, voglioso di tornare a giocare il prima possibile per aiutare i propri compagni e sognare una convocazione all’Europeo. L’iter, se seguito alla perfezione, prevederebbe un rientro graduale in gruppo solamente dopo la gara contro il Monza il prossimo 2 marzo, per poi svolgere gli ultimi step prima di vestire nuovamente la maglia giallorossa.