Roma, turnover con vista Europa

Il Messaggero (A. Angeloni) – Paulo Fonseca è tra due fuochi: tenersi stretto il quinto posto e guardare, con fiducia, al Siviglia, match di Europa League in programma il 6 agosto, che potrebbe dare alla Roma la possibilità di giocarsi i quarti di finale di una coppa. Il modulo lo ha trovato, ora deve sciogliere solo qualche nodo e portare tutti in condizione per quella data, sperando non sia l’unica. La sfida con la Spal può essere una boccata di ossigeno, considerando che gli avversari di turno sono già in Serie B. Dall’altra questa partita impegna la testa sulle scelte da fare: ricorda la partita con il Brescia e le decisioni di Fonseca saranno simili, ovvero turnover ampio. Questa è l’occasione per far rifiatare alcuni giocatori indispensabili. L’infortunio di Ibanez crea un turnover naturale in difesa, con Smalling che tornerà in campo dal primo minuto, magari al fianco di Mancini e Kolarov. Cristante dovrebbe andare a prendere il posto di uno tra Diawara e Veretout. C’è anche la possibilità di vedere tra i titolari Villar e molto probabilmente il tecnico farà rifiatare Bruno Peres, dando spazio a Zappacosta. Pellegrini va recuperato, fisicamente e mentalmente, quindi è possibile che al suo posto giochi Carles Perez.