Spagna Under 21, Villar convocato per la fase finale dell’Europeo di categoria – VIDEO

Gonzalo Villar è stato convocato dalla Spagna Under 21 per partecipare alla fase finale dell’Europeo di categoria (ci sarà anche l’Italia). Il video è stato postato direttamente dalla selezione spagnola tramite il proprio profilo Twitter. Le Furie Rosse partiranno contro la Croazia il 31 maggio. Poi l’eventuale semifinale ci sarà il 3 giugno e la finale il 6 in modo tale da lasciare, poi, campo libero ad Euro 2020.

🚨 OFICIAL | Estos son los jugadores convocados por Luis de la Fuente para disputar la fase eliminatoria del Europeo Sub-21 de Hungría-Eslovenia. 📅 España jugará los cuartos de final el 31 de mayo ante Croacia 🇭🇷 📅 Semifinales 3 de junio 📅 Final 6 de junio#U21EURO pic.twitter.com/vWwwf4w8G5 — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) May 21, 2021