Sosta per le Nazionali? Paga sempre la Roma… – VIDEO

Pagine Romaniste – Ora basta. La sosta per le Nazionali è ancora deleteria per la Roma e gli toglie un giocatore per l’ennesima volta. Troppo fresco il ricordo del tremendo infortunio di Nicolò Zaniolo contro l’Olanda. Freschissimo quello di Marash Kumbulla con l’Albania che rischia di fargli salutare anzitempo la stagione. Il difensore giallorosso ha rischiato ben peggio, ma per fortuna potrebbe farcela per un mese. Non è detto.

Diciamo basta a tutte queste partite. Il grido d’allarme di Fonseca non è stato recepito da nessuno. Si gioca troppo con i club, si gioca ancora di più con le Nazionali. Ora si fanno addirittura tre partite nel giro di 7 giorni, perchè evidentemente due non bastavano per il fisico dei calciatori. Non sono robot, si fanno male e la Roma è sempre tra le più punite. Chi sarà il prossimo? E’ soltanto questione di tempo, ma la cosa sicura è sempre una: si gioca veramente troppo.