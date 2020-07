Sono 23 i convocati di Fonseca per SPAL-Roma. Sorpresa dell’ultimo minuto: c’è Zaniolo, assente Under

Attraverso il proprio profilo Twitter, la Roma ha comunicato la lista dei convocati da Paulo Fonseca per la trasferta di Ferrara. Domani sera è in programma la gara contro la SPAL, alle ore 21:45. A sorpresa torna tra i convocati Nicolò Zaniolo, contrariamente a quanto aveva affermato oggi pomeriggio Fonseca. Il motivo della sua inclusione è da ricercare nell’assenza di Under, che si è dovuto fermare. Per questo il tecnico ha chiesto a Zaniolo se si sentiva di partire con la squadra e, dopo aver fatto degli esami, è arrivata la conferma. Di seguito, le parole di Fonseca: “Avevo detto che non avrei convocato Zaniolo. Oggi, purtroppo, si è fermato Cengiz. Così ho chiesto a Nicolò come stava e se se la sentiva di partire. Ha sostenuto un test che ha dato risposte migliori rispetto a ieri e ho deciso di portarlo”. Questo l’elenco completo:

PORTIERI

Pau Lopez, Fuzato, Cardinali.

DIFENSORI

Zappacosta, Smalling, Kolarov, Cetin, Mancini, Peres, Spinazzola.

CENTROCAMPISTI

Cristante, Pellegrini, Perotti, Villar, Veretout, Zaniolo, Pastore, Diawara, Mkhitaryan.

ATTACCANTI

Dzeko, Kalinic, Perez, Kluivert.

