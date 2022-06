Sondaggio di Newcastle e Tottenham: Zaniolo vuole restare in Italia

La Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) – Nicolò Zaniolo ha catalizzato l’interesse anche di club di Premier League. Ad esempio il Newcastle a trazione araba e il Tottenham di Conte e Paratici.

Dal punto di vista economico entrambe le società potrebbero accontentare la Roma assai più agevolmente rispetto a quello che potrebbero fare Juventus o Milan, ma a frenare la trattativa è l’indisponibilità di Zaniolo (almeno in questa fase della carriera) a lasciare l’Italia.

Tutto questo, nonostante ai giallorossi piaccia il difensore inglese Joe Rodon, che gli Spurs sarebbero disponibili a cedere. Ma la posizione di Zaniolo è comprensibile. Il ragazzo, tornato a fare una stagione completa dopo due gravi infortuni alle ginocchia, adesso aspetta di ritrovare completamente se stesso in un torneo non di livello top come quello inglese.