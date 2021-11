“Solo alla Juventus fanno ribattere i rigori”: Special One all’attacco

Il Tempo (E. Zotti) – In conferenza non vuole parlarne, ma su Instagram José Mourinho tira una nuova stoccata agli arbitri italiani. A mandare su tutte le furie lo Special One è stato l’episodio andato in scena martedì sera a Torino durante il match di Champions tra Juventus e Zenit, quando l’arbitro ha fatto ripetere il rigore sbagliato da Dybala dopo aver visto due giocatori russi entrare in area prima del tiro dell’argentino.

La stessa identica scena andata in scena durante Juventus-Roma in occasione del rigore fallito da Veretout, quando Chiellini ha varcato la linea dell’area anzitempo: irregolarità non sanzionata da Orsato.

Mourinho ha pubblicato sul suo profilo l’immagine del rigore di Veretout allo Stadium mettendola a confronto con quello calciato da Dybala, il tutto corredato da un commento sarcastico: “Uno è stato ripetuto, l’altro no. Indovina quale”. Dopo lo sfogo di Tiago Pinto, a tornare alla carica contro l’Aia ci ha pensato Mou.