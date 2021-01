Solo 20 minuti alla Conte, il finale è tutto di Mancini

Il Corriere Dello Sport (G.D’Ubaldo) – Il 2-2 finale tra Roma e Inter rispecchia l’equilibrio in campo, anche se Conte recrimina per un maggior numero di occasioni sprecate. I nerazzurri sono stati più pericolosi, ma è stata la Roma a evidenziare una qualità superiore nel palleggio. I giallorossi hanno confermato la capacità di determinare il risultato nel primo tempo, passando in vantaggio con Pellegrini al 17′.

Leggi anche: Pau Lopez torna a splendere: «Voglio restare qui a lungo»

Dopo due occasioni di Veretout e Mkhitaryan, con Handanovic pronto, la Roma è cominciata a calare alla fine del primo tempo, come a Bergamo, facendo fatica a gestire il giro palla, senza riuscire ad essere aggressiva come all’inizio. Nella ripresa l’Inter è entrata in campo con un altro spirito, alzando i ritmi sin dai primi minuti e costringendo la Roma nella propria metà campo. La rete dell’1-1 è arrivata all’11’, su calcio d’angolo, come a Crotone. Sono bastati sette minuti all’Inter per ribaltare il risultato, con Hakimi che ha piazzato il pallone sotto l’incrocio dei pali.

Leggi anche: Mercato, Otavio non rinnoverà con il Porto. Roma ed Arsenal alla finestra

Spinazzola, non ancora pronto dopo l’infortunio, gli ha lasciato campo libero, fino a quando è stato sostituito. La Roma questa volta ha avuto la forza di reagire e la partita ha cambiato nuovamente padrone nel finale. La squadra si è rianimata con i cambi, mentre i nerazzurri sono cambiati in peggio con le sostituzioni. A quattro minuti dalla fine Mancini trova il pareggio. Adesso la Roma prepara il derby, in programma venerdì, mentre l’Inter attende la Juventus al Meazza.