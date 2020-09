Sollievo Juve. Subisce la Roma in vantaggio per due volte, ma ci pensa sempre Ronaldo

Corriere della Sera (L.Valdiserri) – La strada per diventare allenatore è lunga, ma se hai Ronaldo in squadra ti saranno risparmiate molte curve. La Juve pareggia in 10 contro 11, ma non rischia più nulla dopo il rosso di Rabiot. Per come si era messa è un punto guadagnato e sono invece due persi per quanto riguarda la Roma. Pirlo ha provato a mettere tutta l’argenteria in campo, con Morata già dall’inizio. Con Ronaldo, però, non si scambiano mai il pallone e CR7 torna prepotentemente soltanto quando esce lo spagnolo dal campo. Se Morata ha deluso non si può dire che Dzeko abbia fatto rimpiangere da chi lo voleva a tutti i costi. Come spesso gli capita ha giocato una buona partita, ma si è divorato due gol facilissimi, soprattutto il primo, che avrebbero chiuso i conti. Errori poi che sono stati pagati a carissimo prezzo. Fonseca ha preparato la gara meglio di Pirlo non vergognandosi di dover difendere a 5 e giocare a palla lunga per Dzeko. E’ mancata la Roma quando la Juventus è rimasta in 10.