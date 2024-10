Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Quel solito maledetto flessore lo ha costretto a fermarsi nell’allenamento alla vigilia della sfida contro il Monza. Un fastidio che lo ha messo in allarme, come dieci giorni prima, e che ha spinto la Roma a non convocarlo per la gara pareggiata domenica all’U-Power Stadium. Del resto, se le sensazioni del giocatore non sono positive è meglio tenerlo fuori una partita in più che rischiare invece il lungo stop. Paulo ha deciso di dare forfait contro il Monza ma anche per gli impegni della nazionale argentina: era stato convocato da Scaloni per la seconda volta consecutiva, l’attaccante ha rinunciato comunicando la situazione al suo ct.

A conti fatti, lo stop preventivo è stato certamente positivo. Perché Dybala è stato sottoposto agli esami strumentali che non hanno evidenziato lesioni muscolari. Finalmente una buona notizia per Juric, costretto a fare a meno di lui contro Venezia e Monza, e in parte nella trasferta svedese di Europa League contro l’Elfsborg. In sostanza il numero 21 come ha sentito che qualcosa non andava al flessore sinistro si è fermato. E lo ha fatto in tempo, come si dice in questi casi. Così da domenica il trentenne ha cominciato la fisioterapia al Fulvio Bernardini per recuperare il prima possibile e ritrovare le migliori sensazioni.

Tutto bello, tutto interessante, ma la domanda dei tifosi è una soltanto: quando rientrerà in campo? La risposta è quella che speravano: contro l’Inter di Inzaghi. L’obiettivo dello staff giallorosso è di rimetterlo in campo entro la fine della settimana per essere a disposizione di Juric da lunedì prossimo. Il percorso è naturalmente legato alle sue sensazioni: in questi giorni sta svolgendo fisioterapia, poi effettuerà un lavoro differenziato tra campo e palestra, infine il rientro graduale in gruppo. L’Inter è nel mirino della Joya che adesso vuole dare una sterzata alla sua stagione cominciata in maniera frenetica e non proprio come si aspettava. Un solo gol realizzato (più quel rigore non fischiato a Marassi contro il Genoa), sicuramente tanti spunti interessanti nelle sue cinque gare giocate ma senza riuscire a dare il massimo.A Juric, alla Roma e ai tifosi, serve la qualità, la fantasia, l’estro di Dybala per risucire a dare una svolta alla stagione cominciata non proprio positivamente.

Dybala non preoccupa, lo stesso non si può dire per El Shaarawy che venti minuti dopo l’inizio della sfida col Monza è stato costretto alla sostituzione per un problema muscolare al polpaccio. C’è apprensione, soprattutto nelle parole di Juric nel post gara, e da Trigoria non filtra molto ottimismo. Tra oggi e domani verranno effettuati gli esami che potrebbero evidenziare una lesione che sicuramente lo metterebbe fuori gioco dai prossimi impegni tra campionato ed Europa League. Juric ritrova Zalewski ma perde El Shaarawy, oltre ovviamente al ko di Saelemaekers: per il tecnico resta l’emergenza degli esterni.