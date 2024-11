Il Tempo (M. Cirulli) – Il 3-2 subito a Verona ha alimentato ulteriormente il malcontento generale da parte dei tifosi attorno alla Roma di Juric. La paradossale situazione del club, tra un allenatore in bilico e una squadra che non riesce a ottenere risultati, si rispecchia all’esterno, con un episodio molto particolare andato in scena fuori il centro sportivo. Nei pressi dei cancelli del Fulvio Bernardini è stata esposta una riproduzione di un gorilla. Il simil King Kong indossava una sciarpa della Roma e mostrava due foto: una di Juric, mentre l’altra ritraeva Dan e Ryan Friedkin. Il tutto accompagnato da un cartello, con su scritto: “Friedkin, mo so ca vostri”.

I dubbi relativi all’operato della società vengono condivisi anche da Zibi Boniek. L’attuale vicepresidente della UEFA, presente ieri all’Assemblea straordinaria della Frodi ha infatti commentato le vicende romaniste: “È un momento complicato, si vede e si sente. Se hai fatto errori in passato, adesso paghi le conseguenze. Probabile ci sia un vuoto dirigenziale”.